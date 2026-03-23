Армія Нідерландів готується створювати численні підрозділи операторів дронів. Вони будуть інтегровані у всі інші більші армійські підрозділи. Про це повідомляє Кореспондент.

Нідерландська армія у квітні починає рекрутинг 1000-1200 охочих працювати з безпілотниками і технологіями протидії ворожим безпілотникам для проходження навчання та подальшої інтеграції у різні підрозділи війська.

Під час навчання військові будуть брати до уваги реалії російсько-української війни та війни на Близькому Сході.

Головнокомандувач Онно Ейхельсхейм зазначив, що у сучасній війні безпілотники і технології протидії відіграють значно більшу роль, ніж раніше.

“Тож ми маємо постійно модернізуватися і адаптувати наші системи”, – сказав він.

Нідерланди стануть першою державою НАТО, яка вирішила комплексно інтегрувати у військо безпілотники і технології протидії.

Головнокомандувач наголосив, що розвитку паралельно з розвитком технологій важлива тісна співпраця з виробниками у сфері безпілотних технологій.