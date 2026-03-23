РФ зупинила експорт нафти через порти Балтійського моря внаслідок нічної атаки Сил Оборони.

Експорт російської нафти через порти Балтійського моря — головний канал для вивезення «чорного золота» за кордон — повністю зупинено, повідомляє Reuters із посиланням на знайомі із ситуацією джерела в галузі.

За їхніми словами, через наліт БПЛА на Ленінградську область, який став найбільшим з початку війни і включав не менше 60 дронів, стали обидва балтійські порти — Приморськ і Усть-Луга, через які на експорт до половини всієї продаваної.