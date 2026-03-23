рф отримає близько 2 мільярдів доларів додаткового прибутку від послаблення санкцій щодо російської нафти, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю NBC News, пише УНН.

У відповідь на зауваження інтерв’юерки, що Бессент раніше підтримував введення санкцій, і метою було припинити фінансування російської воєнної машини, “то чому адміністрація фактично винагороджує росію зараз”, він поставив їй запитання: “Що краще? Чи отримає росія більше грошей, якщо ціна на нафту підніметься до 150, і вони отримають 70% цієї суми, це 105, чи якщо ціна на нафту залишиться нижчою за сто? Вони отримають менше грошей”.

Наш аналіз показує, що максимальна додаткова сума, яку росія могла б отримати, становила б 2 мільярди доларів. Це один день бюджету російської федерації- заявив Бессент.