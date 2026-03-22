Національний мультипредметний тест у 2026 році пройде у 32 країнах. Проте кількість місць у закордонних екзаменаційних центрах обмежена, а вступникам, у чиїх країнах перебування тестування не проводитимуть, доведеться шукати альтернативні локації.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко.

Географія тестів та “дефіцит” місць

Наразі підтверджено домовленості про проведення НМТ у 54 містах 32 країн. Перелік локацій ще може розширитися, оскільки перемовини тривають.

Вакуленко наголосила, що процедура за кордоном буде ідентичною до української: іспити пройдуть у тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ) із українськомовними інструкторами.

Головний ризик для вступників за кордоном – ліміт на кількість учасників.

“У разі вичерпання доступних місць у певному населеному пункті він стане недоступним для вибору. Тому радимо потенційним учасникам не зволікати з реєстрацією”, – підкреслила Вакуленко.

Що робити, якщо у вашій країні немає ТЕЦ

Для випускників, які перебувають у країнах, де центри тестування не будуть облаштовані, діє чіткий алгоритм:

Якщо вашої країни немає в переліку, необхідно реєструватися в найближчому доступному місті іншої країни. Можливість зміни локації: Якщо згодом з'явиться зручніший пункт, учасники зможуть змінити свій вибір у персональному кабінеті до 7 квітня включно.

Стежити за оновленням переліку нових міст та країн УЦОЯО радить безпосередньо на своєму офіційному сайті.