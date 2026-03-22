У Кубі вдруге за тиждень стався повний колапс національної енергосистеми. У міністерстві енергетики країни увечері 21 березня заявили, що сталася “повна дисконекція” Національної електроенергетичної системи, повідомляє Кореспондент.

Це вже друге загальнонаціональне відключення за тиждень і третій великий блекаут у березні. Без електроенергії залишився практично весь острів із населенням близько 10−11 мільйонів людей.

Перед новим знеструмленням державна енергокомпанія Куби попереджала про значний дефіцит генерації у вечірній пік. Цього разу каскадний збій стався після несподіваної аварії на ТЕС Nuevitas у провінції Камагуей.

Міжнародні агентства пов’язують енергетичну кризу на Кубі з поєднанням кількох факторів: застарілої інфраструктури, нестачі палива та посиленого тиску США на поставки нафти на острів. Reuters пише, що після припинення основних поставок із Венесуели та зупинки мексиканських відвантажень ситуація різко погіршилася.

Через тривалі відключення на Кубі вже порушені робота лікарень, освіта, транспорт і постачання продовольства. Кубинська влада намагається запускати локальні “мікроострови” живлення для критично важливих об’єктів, але система залишається вкрай нестабільною.