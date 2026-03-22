Іран намагається втягнути у війну Європу, щоб потім “запустити свої далекобійні залишки ракет по ЄС і створити паніку”. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

За його словами, пуски Іраном ракет на 4000 км – це суто інформаційна дія, направлена на Європу та союзників США.

І також на американське суспільство, якому КСІР (Корпус вартових Ісламської революції – ред.) намагаються показати, що Іран ніби не програє війну. Спроби втягнути Європу у війну і зробити її ціллю для таких дій з боку Ірану простежувалися давно – все заради паніки і розбалансування західних сил, а також політичних еліт – зазначив Коваленко.

На його переконання, питання Ірану “потрібно було вирішувати, як і російське питання”.

У випадку здобуття ядерної зброї Іраном, автократична антизахідна вісь стала б вкрай сильною, і могла б спокійно маніпулювати світовою економікою без загрози воєнної операції проти Тегерана. … Те, що воєнний потенціал Ірану ніс загрозу західному світу і союзникам – факт”, – резюмував керівник ЦПД.