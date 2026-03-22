Уряд оновив правила зведення приватних осель. Процедуру оформлення документів для невеликих будинків спростили, проте вимоги до стосунків із сусідами та екологічних норм стали суворішими.

Зокрема, заборонено зводити занадто високі паркани або споруди, що перекривають сусідам сонячне світло чи заважають вентиляції, пише Земляк.

Відповідні зміни передбачає постанова уряду №305 від 4 березня 2026 року.

Головна зміна стосується власників ділянок, які планують будувати дім площею до 200 кв. м (не вище двох поверхів). Для таких об’єктів фактично скасували старі будівельні паспорти. Тепер замість тривалого збору довідок достатньо мати схему намірів забудови.

Як це працює: Сертифікований архітектор або інженер готує електронну схему, де вказано місце розташування будинку, плани фасадів та точки підключення до мереж.

Перевага: Дані одразу потрапляють у державну електронну систему. Це значно швидше, проте тепер держава бачить кожен етап будівництва в режимі реального часу.

Попри спрощення паперової роботи, контроль за впливом на сусідні ділянки посилився. За новими правилами заборонено:

Зводити занадто високі паркани або споруди, що перекривають сусідам сонячне світло чи заважають вентиляції.

Змінювати призначення землі або будувати так, що це призводить до підтоплення сусідського городу чи створює надмірний шум.

Порада фахівців: Перед встановленням навісів, альтанок чи зміною доріжок краще заздалегідь обговорити це з сусідами та зафіксувати домовленість письмово. Це допоможе уникнути судових позовів щодо порушення принципів добросусідства.