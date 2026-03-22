Сучасні діти з народження оточені ґаджетами, але попри навички користування технологіями, вони все одно не є захищеними від онлайн-загроз. Статистика свідчить, що більшість навчальних закладів не приділяють достатньо уваги практичній цифровій безпеці, залишаючи неповнолітніх наодинці з професійними шахраями та маніпуляціями.

Проблема стає дедалі гострішою, адже методи зловмисників постійно вдосконалюються, а цифрова гігієна часто ігнорується навіть дорослими. 24 Канал зібрав найкращі поради про кіберзахист, які допоможуть навчити дитину безпечного перебування в мережі.

Ситуація з освітою у сфері кібербезпеки в навчальних закладах України залишається критичною. Базових уроків інформатики недостатньо для повноцінного опанування хоча б основ. Існують випадки, коли окремі області або школи запроваджували ті чи інші елементи дисципліни через інтеграцію відповідних тем у вже наявні предмети, такі як “Основи здоров’я” чи “Захист України”, але якоїсь загальної системності в цьому не видно.

Як показало дослідження цифрових навичок і цифрової грамотності українців, 78% підлітків уже стикалися з онлайн-ризиками.

Більшість із них мала щонайменше один інцидент, пов’язаний із безпекою даних протягом минулого року.

При цьому 57% підлітків почуваються впевнено у власній кібербезпеці, що у 1,5 раза вище, ніж серед дорослих.

Також 41% користувачів почали самостійно змінювати налаштування приватності (проти 26% у 2019 році).

У разі онлайн-загрози 78% підлітків звернулися б до родини, проте 26% взагалі б промовчали про інцидент.

Як побудувати надійний цифровий захист для дитини?

Дослідження також показують, що велика кількість дітей використовує однакові паролі як для особистих, так і для шкільних облікових записів, що створює величезні ризики для витоку даних. При цьому вони взаємодіють з технологіями так само інтенсивно, як і дорослі. Проте шкільна програма часто обмежується лише технічним використанням комп’ютерів для навчання, оминаючи питання відповідального поводження в мережі.

Навіть за умови запровадження певних обмежень у школах, просте блокування кількох сайтів не усуває проблему, оскільки підлітки легко знаходять способи обійти фільтри. Більш ефективним підходом є відкритий діалог про реальні загрози, такі як крадіжка даних або мережеві злочинці, що діють на ігрових платформах.

Поширення даних

Для створення безпечного середовища вдома варто почати з власного прикладу. Батькам слід уникати надмірного поширення приватної інформації у соціальних мережах, не публікувати фотографій дітей у відкритих профілях та бути обережними з введенням персональних даних у чат-боти на базі штучного інтелекту.

Важливо пояснювати дітям, що будь-яка інформація, залишена в інтернеті, може бути використана зловмисниками для крадіжки особистих даних.

Відповідність віку

Навчання має відповідати віку дитини. Якщо для семирічного малюка доречно використовувати прості аналогії – наприклад, порівнювати пароль від акаунта із замком на вхідних дверях будинку – то з підлітками 17 років варто спілкуватися як з дорослими, надаючи конкретні факти та дані про ризики.

Гарним орієнтиром можуть стати стандарти навчання, розроблені спеціалізованими організаціями з кібербезпеки. Серед таких, наприклад, сторінка на “Дія.Освіта”, де можна дізнатися чимало цікавого про кібербезпеку, захист від фішингу, захист даних, методи хакерів та шахраїв і багато іншого.

Технічний бік проблеми

Технічна підготовка також має значення. Кожній дитині варто створити власний цифровий набір інструментів, основою якого є менеджер паролів. Це позбавляє необхідності запам’ятовувати складні комбінації та значно підвищує рівень захисту.

Також до цього набору можна додати застосунки для двофакторної автентифікації та захищені месенджери.

Не менш важливими є налаштування приватності в соцмережах. Наприклад, закриті профілі, де в списку друзів перебувають лише знайомі люди, а також заборона на надсилання особистих повідомлень від незнайомців, де це можливо.

Що ви дивитесь в інтернеті?

Окрему увагу слід приділити культурі споживання контенту. Соціальні мережі та платформи з короткими відео, як-от TikTok або Instagram, варто сприймати як цифрову шкідливу їжу: вони дають швидкий дофамін, але не мають ставати основою “інтернет-раціону”. Для дітей віком до 10 років краще тримати комп’ютери у спільних кімнатах, щоб дорослі могли вчасно помітити підозрілу активність.

Не менш важливим є розуміння того, що в будь-яких, на перший погляд, нешкідливих публікаціях та посиланнях можуть ховатися шахрайські пастки.

Критичне мислення

У сучасну епоху штучного інтелекту критичне мислення стає головною зброєю. Діти повинні розуміти, що не все побачене чи почуте в мережі є правдою. Генеративний штучний інтелект дозволяє легко створювати підроблені фото, відео чи аудіо. Необхідно вчити дитину перевіряти джерела інформації та розпізнавати ознаки маніпуляцій.

Встановіть правила

Важливо також встановити чіткі домашні правила: не зберігати дані банківських карток в онлайн-акаунтах, хоча б побіжно читати політику конфіденційності перед завантаженням нових програм і взагалі навчитися розпізнавати потенційно шкідливі програми, не переходити за посиланнями від незнайомців і в жодному разі не пересилати гроші навіть тим людям, яких дитина знає особисто.

На жаль, жодна програма батьківського контролю не замінить живого спілкування, адже софт не здатний навчити дитину розпізнавати соціальну інженерію або фішинг у приватних повідомленнях.

