Іран настільки глибоко побудував масштабні підземні об’єкти для зберігання зброї, що навіть удари бомбардувальників В-2 не є ефективними проти деяких із них.

Про це в етері Еспресо розповів військовий історик та авіаційний аналітик Том Купер в інтерв’ю ведучому програми “Студія Захід” Антону Борковському.

“Іран роками накопичує ресурси, і це не почалося торік чи позаторік, а триває вже близько 30 років. Майте на увазі, що такі люди, як я, стежать за цією ситуацією з 1995 або 1996 року, коли Нетаньягу вперше почав скаржитися, що Ірану бракує двох тижнів чи трьох років, або скільки там, щоб мати ядерну зброю. Тож іранці готуються постійно. Приблизно з 2005 року вони накопичують свою зброю і все закопують під землю, дуже глибоко під землю”, – зазначив Том Купер.

За його словами, іранці настільки глибоко під землею зберігають зброю, що американські бомби для знищення бункерів, такі як GBU-31 з боєголовкою BLU-109, навіть не можуть досягти такої глибини. Навіть удари США бомбардувальниками В-2, що застосовують бомби GBU-57, не є ефективними проти деяких із цих об’єктів. Це стало зрозуміло ще торік у червні, інакше значна частина будь-яких запасів збагаченого урану була б знищена.

“Отже, ізраїльтяни та американці можуть уражати лише ті об’єкти, які розташовані на поверхні, тобто все, що не приховане під землею. Саме по цьому вони і б’ють. Зокрема ізраїльтяни націлюються на локальні бази КВІР, поліційні штаби, центри управління режиму разом із силовими структурами, адже вони вже фактично відмовилися від спроб уражати масштабні підземні об’єкти, які іранці називають “ракетними містами”. Ці “ракетні міста” недосяжні для них — їх неможливо ані вразити, ані знищити. Так було торік у червні, так залишається і зараз”, – прокоментував аналітик.

Купер зауважив, що йдеться не про кілька об’єктів — не один, не два і навіть не десять. В Ірані їх понад двадцять, частина з яких призначена для зберігання балістичних ракет, здатних досягати Ізраїля.

“Інші об’єкти використовуються для зберігання балістичних ракет малої дальності, здатних уражати арабські держави Перської затоки — Саудівську Аравію, Кувейт, Катар, Бахрейн, Об’єднані Арабські Емірати. Ще інші призначені для зберігання безпілотників, зокрема ударних, таких як “шахеди”, які, на жаль, добре відомі Україні”, – зауважив експерт.

На його думку, Іран має ресурси і може продовжувати війну. І навіть якщо ці ресурси колись вичерпаються до завершення війни, іранці знайдуть рішення — вони дуже винахідливі. У цьому сенсі їх можна порівняти з українцями: вони завжди знаходять спосіб завдати удару. Тож Іран може вести цю війну роками, якщо буде потрібно. Вони знайдуть інші підходи.

“Можливо, з певних причин іранці припинять застосування балістичних ракет, але натомість використають інші засоби для ударів по Ізраїлю. І це саме стосується цілей, які розташовані значно ближче, ніж Ізраїль”, – резюмував пан Том.