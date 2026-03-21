У суботу, 21 березня стало відомо, що США і Ізраїль завдали удару по ядерному обʼєкту Ірану в Натанзі.

Про це повідомляє УНН з посиланням на іранське агентство Tasnim.

Про витік радіоактивних матеріалів у цьому комплексі наразі не відомо. Також не повідомляється про наявність і кількість загиблих і поранених.

Президент США Дональд Трамп заявив, що “військова перемога над Іраном здобута”, і назвав союзників по НАТО “боягузами” за те, що вони не допомагають у питанні Ормузької протоки.

Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає плани щодо окупації або блокади іранського острова Харг, щоб змусити Іран знову відкрити Ормузьку протоку.