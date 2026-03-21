У Коломиї розбився легкомоторний літак. Українські моніторингові канали ще вчора ввечері писали про те, що його збила ППО. На ранок ця інформація вже має підтвердження і в російських каналах.

За даними МНС, літак упав біля річки Ока. У результаті падіння загинули дві людини, які перебували на борту.

Авіааматор Ігор Волков, який живе у Франції, написав у Фейсбуці, що літак збили військові, а в катастрофі загинув блогер на ім’я Павло.

На те, що літак, ймовірно, був збитий, також вказують фотографії, які розповсюдила прес-служба МНС. Як показав аналіз «Медузи», на знімку на лівій частині літака видно сліди від стрижневих вражаючих елементів, схожі на ті, якими оснащуються боєголовки ракет зенітного ракетного комплексу «Тор».

За даними расавіації, розбився літак Alto NG з реєстраційним номером RA-3401G. Цей літак фігурував у роликах на ютьюб-каналі «Подорожі по небу», на який підписано понад три тисячі людей.