Війна США та Ізраїлю проти Ірану триває вже майже три тижні — і поки що не видно ознак її швидкого завершення. Події на Близькому Сході мають прямий вплив на іншу війну — ту, яку Росія веде проти України вже понад чотири роки.

У редакційній колонці, опублікованій цього тижня, британська Financial Times назвала іранську кампанію Дональда Трампа “подарунком для Володимира Путіна”. Втім, ситуація не є однозначною: поряд із потенційними вигодами для Кремля виникають і ризики, які можуть обернутися проти нього, пише ВВС.

То які саме наслідки війна проти Ірану може мати для України — і водночас для Росії?

Мирні переговори відклали

Найпершим і найбільш очевидним наслідком ударів США та Ізраїлю по Ірану стало скасування чергового раунду мирних переговорів у тристоронньому форматі Україна–США–Росія. Зустріч планували провести в Об’єднаних Арабських Еміратах у перший тиждень березня, однак вона так і не відбулася.

Причина виглядає майже символічною: складно говорити про мир у момент, коли в небі — іранські дрони, зокрема типу “шахед”, подібні до тих, які Росія вже роками використовує проти України.

Втім, є й глибший вимір цієї паузи. У вівторок в інтерв’ю BBC президент Володимир Зеленський прямо вказав на зміну глобального фокуса.

“У мене дуже погані передчуття щодо впливу цієї війни на ситуацію в Україні. Фокус уваги Америки – більше на Близькому Сході, ніж на Україні, на жаль”.

За його словами, саме через це тристоронні зустрічі постійно відкладаються – і причина фактично одна: ескалація навколо Ірану. Про те, що переговорний процес “поставлено на паузу”, цього тижня заявляли і в Кремлі.

Першою про те, що Дональд Трамп “втрачає інтерес” до українського мирного процесу на тлі війни в Ірані, минулої неділі написала Financial Times.

Підпис до фото,Останній раунд тристоронніх переговорів відбувся в середині лютого у Швейцарії

Втім, навіть якби війна навколо Ірану не спалахнула і черговий раунд тристоронніх переговорів усе ж відбувся, важко уявити, що він швидко привів би до реального припинення вогню в Україні.

Опублікований в середу звіт американської розвідки лише підтверджує те, про що у перший рік президентства Дональда Трампа неодноразово писали медіа: Росія наразі не має стимулів згортати війну. Москва, як йдеться в документі, “зберігає перевагу” і, ймовірно, продовжуватиме війну на виснаження — намагаючись підірвати як спроможності Києва, так і його готовність до опору.

Сам Трамп уже давно попереджав, що може відмовитися від спроб зупинити російсько-українську війну, якщо не побачить чіткої перспективи успіху. Тепер, схоже, у нього з’явився зручний привід зробити крок назад.

У світі закінчуються ракети

В інтерв’ю BBC Володимир Зеленський звернув увагу ще на один, цілком практичний, наслідок воєнної кампанії США та Ізраїлю.

У відповідь на удари Тегеран розпочав атаки на сусідні країни, застосовуючи ракети й безпілотники. Для їх перехоплення, за словами президента України, розгорнуті на Близькому Сході системи ППО Patriot лише за перші три дні використали понад 800 ракет.

Підпис до фото,Одна з українських систем Patriot. Київ покладається на них, щоб збивати російські балістичні ракети

“Україна за весь цей час ніколи не мала стільки ракет для відбиття атак”, – зауважив нещодавно Володимир Зеленський.

Ця цифра справді вражає – і не лише через ціну: одна ракета типу PAC-3 для систем Patriot коштує близько 3,7 млн доларів. Не менш показовий і масштаб виробництва: за оцінками експертів, у світі нині виготовляють приблизно 580 таких ракет на рік.

Київ не раз скаржився на дефіцит боєприпасів для Patriot – ще задовго до нової ескалації на Близькому Сході. І ця залежність критична: саме ці системи залишаються фактично єдиним ефективним засобом перехоплення балістичних ракет, якими Росія регулярно атакує українські міста та об’єкти критичної інфраструктури.

В інтерв’ю BBC Зеленський прямо попередив: нова війна неминуче призведе до дефіциту ракет-перехоплювачів для Patriot, і це може стати для України серйозною проблемою.

Дрони як нові “карти” України

Однією з найгучніших реплік Дональда Трампа під час його суперечки з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому трохи більше року тому була теза про те, що Україна нібито “не має карт” – тобто реальних силових аргументів у протистоянні з Росією.

Втім, війна США та Ізраїлю проти Ірану продемонструвала інше: у Києва з’явився щонайменше один важливий козир, якого не мають навіть Сполучені Штати.

Підпис до фото,Український дрон P1-Sun застосовують для боротьби з безпілотниками-камікадзе

За чотири роки війни з Росією Україна вибудувала систему протидії безпілотникам – передусім тим, що спершу були переважно іранського походження. Київ не лише навчився їх збивати, а й налагодив виробництво власних недорогих дронів. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, саме такі рішення сьогодні допомагають знищувати близько 70% “шахедів”.

Щоправда історія, коли один дрон пролетів усю Україну і вразив управління СБУ у Львові біля Польщі показує, що українська система перехоплення іноді дає збій.

5 березня Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати звернулися до України з проханням допомогти у протидії іранським дронам на Близькому Сході, і він уже доручив це прохання виконати. Паралельно медіа писали про інтерес країн регіону до закупівлі українських дронів-перехоплювачів.

На вихідних Дональда Трампа запитали, чи справді Україна допомагає США у боротьбі з іранськими безпілотниками, він відповів доволі різко: мовляв, Сполучені Штати такої підтримки не потребують, а “Зеленський – остання людина, від якої нам потрібна допомога”.

Водночас уже у вівторок Зеленський, виступаючи в парламенті Великої Британії, повідомив, що на Близькому Сході перебуває 201 українець.

За його словами, це “військові експерти, які знають, як захищатися від дронів типу “шахед”. Вони вже працюють в Об’єднаних Арабських Еміратах, Катарі та Саудівській Аравії, а також прямують до Кувейту.

Нафтовий та газовий подарунки для Росії

Головний практичний наслідок іранської війни для Росії — несподіваний бюджетний “бонус”, який вона отримала завдяки стрибку цін на енергоносії.

Підпис до фото,Іранські удари по газовому заводу в Катарі спричинили різке зростання світових цін на газ (архівне фото)

Через санкції США та ЄС, запроваджені через війну проти України, у російському бюджеті утворилася значна “дірка”.

Нові надходження від нафти не закриють її повністю, але стануть певним підкріпленням для Москви. За підрахунками Financial Times, до кінця березня російський бюджет може отримати додатково від 3,3 до 4,9 млрд доларів. Зеленський казав про 10 млрд.

Дефіцит палива на ринку через блокування Ормузької протоки змусив Дональда Трампа тимчасово скасувати санкції проти російської нафти, яка вже була у танкерах. Хоча цей крок має обмежений економічний ефект, його значення радше політичне, і він вже викликав різку критику з боку європейських країн.

Втім, як пояснює економічний оглядач BBC Олексій Калмиков, ще більшу, стратегічну вигоду Москві може принести нова ескалація конфлікту та удари Ірану по найбільшому газовому заводі в Катарі. Після цих атак ціни на газ у Європі злетіли на 30%.

Відсутність катарського газу на світовому ринку (передусім на азійському напрямку) теоретично може відкрити Москві шлях до повернення газового експорту в Європу.

Крім того, війна на Близькому Сході здатна підштовхнути Китай до довгострокових угод із Росією про постачання газу, що забезпечить додаткові джерела доходу на багато років уперед, зазначає оглядач ВВС.

Європі буде складніше допомагати Україні

Після того як США під керівництвом Дональда Трампа фактично призупинили фінансову та військову підтримку України, головним джерелом фінансування Києва залишився Європейський Союз.

Втім, на тлі стрімкого зростання цін на енергоносії Європі дедалі важче буде підтримувати Україну – як політично, так і фінансово.

Підпис до фото,Віктор Орбан (на цьому фото він із прем’єркою Італії Джорджією Мелоні під час саміту в четвер) продовжує блокувати допомогу Україні

ЄС уже схвалив виділення Україні кредиту на 90 млрд євро, але його продовжує блокувати Віктор Орбан. Прем’єр Угорщини – єдиний серед європейських лідерів, який підтримує тісні стосунки з Володимиром Путіним, – пояснив це нібито небажанням Києва відновлювати постачання російської нафти через нафтопровід “Дружба” після ударів Росії. Насправді Київ готовий до ремонту, але за кілька місяців.

Європейська єдність у питанні підтримки України дедалі більше послаблюється. Наприкінці минулого року уряд Чехії очолив євроскептик Андрей Бабіш, а Словаччина вже третій рік очолює противник військової допомоги Києву Роберт Фіцо.

Цього тижня прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер в інтерв’ю виданню L’Echo закликав “нормалізувати відносини з Росією та знову отримати доступ до дешевої енергії”. “За зачиненими дверима європейські лідери кажуть мені, що я правий, але ніхто не наважується заявити про це відкрито”, – зауважив він.

У відповідь Володимир Зеленський цього тижня вирушив у турне країнами Європи – очевидно, усвідомлюючи всі ризики, пов’язані з війною в Ірані, і намагаючись не допустити витіснення України з глобальної політичної сцени.

Його головна надія – на найбільших європейських гравців: Франція, Німеччина та Велика Британія поки що зберігають повну відданість підтримці України.

Стійку європейську позицію під час зустрічі із Зеленським у середу сформулював прем’єр Іспанія Педро Санчес: “Не можна заперечувати, що криза на Близькому Сході монополізує дискусію, саме тому я хочу запевнити український уряд: ніщо й ніхто не змусить нас забути про те, що відбувається в Україні”.

Цікаво, що саме Санчеса вважають головним опонентом Дональда Трампа у Європі: він назвав розпочату Вашингтоном війну проти Ірану “незаконною” та не дозволив США використовувати іспанські військові бази для цієї операції.

Війна вигідна лише Росії?

Звісно, наслідки іранської війни для України не обмежуються лише п’ятьма пунктами, про які йшлося вище. Важливо також враховувати її загальний геополітичний контекст: перевіряється не лише міць американської армії, а й єдність НАТО — альянсу, в якому США залишаються головною силою.

Дональд Трамп не приховує роздратування через відмову союзників допомогти йому з розблокуванням Ормузької протоки. А будь-яке ослаблення НАТО, безумовно, на руку Москві, адже Росія вважає альянс своїм головним стратегічним противником.

Разом із тим, через конфлікт значно ослаб Іран – один з небагатьох союзників Росії, який підтримував її війну проти України постачанням дронів, ракет і військових технологій.

Американська преса писала, що Росія, своєю чергою, надавала Ірану розвідувальні дані для ударів по американських цілях на Близькому Сході. Але це поки що не змусило Дональда Трампа критичніше ставитися до Володимира Путіна: у відповідь на запитання журналістів президент США заявив, що, навіть якщо така допомога й надається, її значення невелике.

Судячи з подій останніх трьох тижнів, Росія поки що залишається єдиною країною світу (можливо, крім Ізраїлю), яка, вочевидь, виграє від нової війни на Близькому Сході більше, ніж втрачає.