Танкер, який перевозив вантаж дизельного палива, що, як вважається, прямував на Кубу, оновив свій пункт призначення до Тринідаду і Тобаго невдовзі після того, як США пояснили, що острів, яким керують комуністи, залишається непридатним для отримання російського палива.

За даними відстеження суден, зібраними Bloomberg та морською розвідувальною компанією Kpler Ltd., «Морський коник», який, ймовірно, перевозив 200 000 барелів російського газойлю, у п’ятницю прямував до свого нового заявленого пункту призначення. Минулого місяця танкер раптово припинив свій рейс посеред Північної Атлантики через фактичну паливну блокаду острова США.

У четвер Міністерство фінансів додало Кубу до списку країн, яким заборонено отримувати російське паливо. Оновлену генеральну ліцензію було видано через тиждень після того, як США послабили санкції на російську нафту, щоб зменшити енергетичний тиск, що виник у результаті війни, яку вони розпочали проти Ірану майже три тижні тому спільно зі своїм союзником Ізраїлем.

Ще один танкер, «Анатолій Колодкін», все ще курсував через Атлантику до порту Матансас на Кубі, свідчать дані судноплавства. Це судно стане черговим випробуванням стримування США.

У п’ятницю, коли кремлівського чиновника попросили підтвердити, чи прямує російська нафта на Кубу, він відмовився коментувати конкретні питання щодо поставок палива. Натомість речник президента Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Москва «підтримує постійний контакт з кубинським керівництвом» і вивчає варіанти надання допомоги Гавані на тлі її проблем, повідомляє «Інтерфакс».

Минулого тижня президент Куби визнав, що острів не отримував нафти вже три місяці, оскільки Дональд Трамп посилює економічний тиск на острів у надії покласти край 67-річному однопартійному правлінню.

На початку січня США припинили постачання венесуельської сирої нафти до Гавани, захопивши лідера цієї країни в Каракасі. Потім Трамп пригрозив тарифами будь-якій країні, яка надасть Кубі енергетичну допомогу, що спонукало Мексику також припинити поставки.

Умови на острові вже були похмурими після років жорстких санкцій США. Але тепер, коли Трамп перекриває паливо та фінансування, економіка Куби перебуває у вільному падінні, а її енергетична система перебуває у повномасштабній кризі. Цього тижня країна зазнала загальнонаціонального відключення електроенергії, щонайменше шостого за приблизно рік.

Зміна маршруту «Морського коника» свідчить про те, що навіть найближчі союзники Куби не бажають випробовувати рішучість Трампа.

На запитання про два судна у четвер високопосадовець кубинського урядовця висловив оптимізм щодо того, що допомога вже в дорозі. «Я сподіваюся, що на Кубу прибуде якась нафта», – сказав Ернесто Соберон Гусман, посланець Гавани в Організації Об’єднаних Націй, в інтерв’ю ведучому Bloomberg This Weekend Давіду Гура.

За його словами, нова партія зменшить вплив гуманітарної кризи, з якою острів стикається внаслідок блокади США. Кубинські електростанції «готові виробляти електроенергію, але вони не можуть виробляти електроенергію, бо у нас немає нафти».

Якби паливо прибуло, це зменшило б навантаження на електромережу, сказав Соберон Гусман. Це також може дозволити Кубі скоротити довгий список очікування на операції та потенційно знову відкрити очні заняття в школах та відновити скасовані маршрути громадського транспорту, додав він.