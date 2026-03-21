Ворожі обстріли в Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 21 березня.

За минулу добу в Миколаївській області було збито/подавлено сім ударних БпЛА типу «Shahed 131/136» і безпілотників-імітаторів різних типів.

Вночі ворог атакував область БпЛА типу «Shahed 131/136». Під ударом була енергетична інфраструктура. Внаслідок атаки було знеструмлено частину населених пунктів Миколаївського району. Станом на зараз всіх споживачів заживлено. Постраждалих немає.

Загалом, на території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано.