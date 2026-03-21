Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 286 940 (+1 240) осіб
танків – 11 790 (+1) од.
бойових броньованих машин – 24 262 (+8) од.
артилерійських систем– 38 608 (+39) од.
РСЗВ – 1 691 (+0) од.
засоби ППО – 1 333 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 350 (+1) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня– 188 985 (+1 781) од.
крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 84 518 (+144) од.
спеціальна техніка – 4 096 (+0) од.
Дані уточнюються.