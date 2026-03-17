Блиск діамантів та розкішні сукні 98-ї церемонії нагородження «Оскар» залишилися лише на офіційних кадрах. Щойно камери вимкнулися, у мережі з’явилися фото зворотного боку тріумфу — захаращений сміттям зал театру «Долбі», повідомляє Експерт із посиланням на обговорення в соцмережі Х.

Пляшки та брошури замість золотих статуеток

На світлинах, які миттєво стали віральними, видно реальну картину після святкування: під кріслами, де щойно сиділи кумири мільйонів, лежать купи порожніх пластикових пляшок, паперові стаканчики, покинуті програмки та залишки їжі. Користувачі мережі не забарилися з реакцією, звинувативши знаменитостей у кричущій неповазі до персоналу.

«Зарозумілі лицеміри»: реакція глядачів

Коментарі під дописами з фотографіями переповнені обуренням. Глядачі, які звикли бачити зірок ідеальними на екрані, назвали їхню поведінку в реальному житті «свинською».

«Після того, як ці зарозумілі лицеміри три години розважалися, такий безлад вони залишають робітникам-іммігрантам», — написав один із розгніваних юзерів.

Багато хто підкреслив контраст: зірки часто виступають із промовами про екологію та соціальну відповідальність, але не можуть донести стакан до смітника.

Оскар-2026: тріумф на тлі скандалу

Поки соцмережі вирують через неохайність селебріті, кінознавці продовжують обговорювати результати 98-ї премії. Нагадаємо, що цього року боротьба за звання «Найкращого фільму» та «Найкращого актора року» була запеклою, проте для багатьох глядачів справжнім обличчям церемонії став саме цей безлад у залі.

Такий інцидент вкотре підняв питання про «культуру скасування» та про те, чи мають право кумири на таку зневагу до простої праці обслуговуючого персоналу.

