Збройні сили США завдали ударів по укріплених ракетних об’єктах Ірану в районі Ормузької протоки. Атака була проведена декілька годин тому і стала частиною загострення ситуації в регіоні. Удари припали на позиції вздовж іранського узбережжя.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на акаунт у соцмережі X Центрального командування США.

Для операції використовували важкі авіабомби великої потужності.

У заяві наголошується, що були застосовані боєприпаси глибокого проникнення вагою близько 5000 фунтів. Цілями стали ракетні установки, які, за оцінкою США, становили загрозу для міжнародного судноплавства. Йдеться про протикорабельні крилаті ракети, розміщені поблизу ключового морського маршруту.

