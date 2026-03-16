За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та за оперативного супроводу Головного управління внутрішньої безпеки СБУ викрито двох посадовців Служби безпеки України на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

У СБУ повідомили, що внутрішня безпека Служби затримала двох високопосадовців обласних управлінь СБУ.

“Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало посередника та двох заступників начальників обласних управлінь СБУ, які намагалися налагодити протиправну схему в Рівненській області.

За матеріалами справи, організатори злочинної схеми, використовуючи посередника як свою довірену особу, вимагали 620 тис. доларів США з керівника компанії-монополіста у сфері бурштинового бізнесу. За цю суму фігуранти обіцяли бізнесмену закрити кримінальне провадження, розпочате щодо його компанії раніше.

16 березня 2026 року у межах кримінального провадження затримано в порядку ст. 208 КПК України заступника начальника ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, заступника начальника УСБУ у Рівненській області, а також цивільну особу-посередника.

За даними слідства, вони вимагали від підприємця понад 600 тис. доларів США за вплив на хід досудового розслідування. Зокрема: за перекваліфікацію раніше зареєстрованого кримінального правопорушення, непритягнення до кримінальної відповідальності винних, натомість – обвинувачення підставних осіб та за нестворення штучних перешкод під час видобутку бурштину на території області.

Зазначених посадовців та посередника сьогодні затримано під час отримання 250 тис. доларів США як частини неправомірної вигоди за фальшування кримінального провадження та 22 100 доларів США за сприяння у видобутку бурштину.

Наразі проводяться невідкладні обшуки у службових кабінетах ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, УСБУ в Рівненській області, а також за місцями проживання фігурантів.

Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання запобіжних заходів.