Організатори антипремії Золота малина оголосили лауреатів 46-ї церемонії, яка відбулася напередодні вручення Оскара. Ця нагорода щороку відзначає найгірші роботи у кіноіндустрії, і 2026-й рік не став винятком, повідомляє Кореспондент.

Найбільше Золотих малин цього разу отримала стрічка Війна світів (2025), з репером Ice Cube у головній ролі. Фільм, що став новою екранізацією класичного твору Герберта Веллса, отримав п’ять нагород і був визнаний найгіршим фільмом року.

Антипремії також отримали Річ Лі (найгірший режисер) і сценаристи Марк Хаймен та Кенні Голді (найгірший сценарій). Організатори антипремії зазначили, що ця екранізація є яскравим прикладом того, як не слід переосмислювати класичні історії, адже Війна світів швидко стала однією з найбільших кінематографічних невдач 2025 року.

Крім того, Ice Cube отримав нагороду за найгіршу чоловічу роль, а всі сім гномів із фільму Білосніжка (2025) отримали антипремію за найгіршу екранну комбінацію, а також за найгіршу роль другого плану.

Ребел Вілсон була визнана найгіршою актрисою за роль у фільмі Шпигунка на весіллі, а Скарлет Роуз Сталлоне отримала Золоту малину за найгіршу роль другого плану у стрічці Стрілки (2025).

У окремій номінації Премія Спокута було нагороджено Кейт Гадсон за її переконливу гру у фільмі Пісня любові (2025). Раніше акторка часто потрапляла до списків антипремії, але цього разу її робота отримала визнання за покращену акторську майстерність.

Повний список переможців Золотої малини-2026:

Найгірший фільм: Війна світів

Найгірший режисер: Річ Лі (Війна світів)

Найгірший сценарій: Війна світів (Марк Хаймен, Кенні Голді)

Найгірший актор: Ice Cube (Війна світів)

Найгірший актор другого плану: усі сім гномів із Білосніжки

Найгірша актриса: Ребел Вілсон (Шпигунка на весіллі)

Найгірша актриса другого плану: Скарлет Роуз Сталлоне (Стрілки)

Найгірша екранна комбінація: усі сім гномів із Білосніжки

Найгірший приквел, сіквел, ремейк або плагіат: Війна світів

Премія Спокута: Кейт Гадсон (Пісня любові)

Церемонія Золотої малини відзначає низькопробні кінематографічні продукти і дає публіці можливість згадати, які стрічки та актори залишили найгірше враження в світі кіно протягом року.