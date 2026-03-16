Президент Володимир Зеленський не погрожував відправити нардепів на фронт через незадовільну роботу Ради. Йшлося про інше.

Про це заявив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речниці фракції Юлії Палійчук.

“Ми ознайомилися зі словами президента (Володимира Зеленського, – ред.) повністю. Він сказав, що депутат або працює, або воює. Як і кожен громадянин України”, – йдеться у заяві.

Арахамія зауважив, що вже багато разів говорилося, що зараз в Україні громадяни або працюють, сплачують податки і приносять користь обороні, або обороняють державу на фронті.

“Це розуміє багато депутатів. І були певні запити від них про бажання приєднатися до ЗСУ, але законодавство цього не дозволяє”, – наголосив він.

Голова фракції додав, що є окремі колеги, які прикріплені в певних підрозділах і ведуть там певну роботу, а в пленарні дні присутні в Раді.

“Але юридично вони не військовослужбовці, а депутати парламенту. Очевидно, саме це малося на увазі. Що президент готовий проговорювати з парламентом законодавчі зміни, які дозволять депутатам бути військовослужбовцями”, – сказано в заяві.

Що передувало

Вчора, 15 березня, Зеленський заявив, що народним депутатам доведеться або працювати в Раді, або він готовий обговорити законодавчі зміни, які дозволять нардепам йти на фронт.

“Якщо не служиш державі в парламенті, то служи державі на фронті. Це мій підхід”, – зазначив він.