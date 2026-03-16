В Україні з 15 березня набули чинності нові правила відпуску препаратів групи похідних морфінану, зокрема, знеболюючого “налбуфін”, виписані до 15 березня електронні рецепти втратили чинність, повідомляє Iнтерфакс.

МОЗ нагадує, що у 2025 році “налбуфін” було внесено до переліку наркотичних (психотропних) речовин.

Відомство уточнює, що на територіях активних бойових дій в Україні за відсутності технічної можливості протягом періоду воєнного стану е-рецепт дозволено виписувати на паперових бланках. Такі рецепти аптеки зобов’язані зберігати упродовж п’яти років.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, визначено відповідним наказом Міністерства розвитку громад та територій України.

Термін дії рецепту на наркотичні (психотропні) препарати становить 10 днів. Їх можна купити виключно в аптеках з ліцензією на відпуск наркотичних препаратів.

“За е-рецептами, які було створено до 15 березня, аптека не зможе реалізувати ліки. Для отримання нового рецепта потрібно звернутися до лікуючого лікаря”, – зазначає МОЗ.