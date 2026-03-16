“Отрубите голову, принесите голову вместе с документами”, — замість евакуації тіл московити займаються мародерством та обезголовленням власних загиблих, повідомляє ГУР.

Нове перехоплення воєнної розвідки розкриває межу деградації окупантів: аби не тягнути тіла загиблих “побратимів” з поля бою, російські командири віддають накази відрізати їм голови для ідентифікації.

Замість гідного поховання, на російських солдатів чекає сокира товаришів за наказом зверху. Це не поодинокий випадок, а стала “традиція” окупаційних військ.

“Ему приказали, короче, принести голову – так, как тяжело выносить тела… отрубите голову, принесите голову вместе с документами”, — пояснює один московит іншому логіку свого командування.

Для російських офіцерів мертвий солдат — зайва вага. Якщо тіло лежить довго, евакуація стає “проблемою”. Командири з позивними “фак” та “алладін” вже неодноразово практикували подібні звірства, діючи за прямою вказівкою вищого керівництва.

“Комбат дал понять и приказал, что только мы своих, б..дь, выносим и на..й эту “двенашку” (12-й гвардійський танковий полк 4-ї гвардійської танкової дивізії 1-ї гвардійської танкової армії західного військового округу), бл..дь. Ты бы слышал, бл..дь, у меня уши, бл..дь, в трубочку свернулись, на..й, как он узнал, что, б..дь, башку отрубили нашему”, — бідкається інший окупант, боячись не самого факту обезголовлення, а гніву комбата за розголос.

Навіть у внутрішніх розмовах загарбники намагаються приховати ці факти, переходячи в “лічку”.

““сугроб”, “руднику”, я в личку, я в личку, такую информацию мне в личку говори, бл..дь, наш комбат слышит”, — підтверджує окупант.

ГУР МО України нагадує: якщо військові зс рф не бажають, аби їхня голова опинилася в рюкзаку товариша, вихід є — здатися в полон. Для цього зв’яжіться із проєктом “Хочу жить” через безпечний Telegram-бот: https://t.me/hochu_zhyt