Київська обласна прокуратура забезпечила виконання судового рішення про повернення у державну власність земель лісогосподарського призначення на Київщині.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, передає Інше ТВ.

Йдеться про 9,5 га лісу на території Циблівської громади Бориспільського району, які тривалий час перебували у користуванні приватних компаній. За даними відкритих реєстрів, ці ділянки пов’язані з колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком та ексміністром доходів і зборів часів Януковича Олександром Клименком. Зокрема, кінцевим бенефіціаром однієї з компаній є дружина підсанкційного проросійського політика.

Прокурори довели у судах, що у 2004 році Переяслав-Хмельницька районна державна адміністрація, перевищивши повноваження, незаконно передала ці землі у приватну власність та користування. Надалі їх використовували під забудову всупереч вимогам законодавства.

Господарський суд Київської області задовольнив позов прокуратури, а у лютому 2024 року апеляційний суд залишив це рішення без змін, визнавши незаконними договори оренди та суборенди.

У березні 2026 року державний реєстратор виконав судове рішення – до Державного реєстру речових прав внесено відомості про припинення приватних прав та реєстрацію власності на ці ділянки за державою.

