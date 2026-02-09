Київська обласна прокуратура повернула у власність держави 24 гектари лісу в Обухівському районі, які у 2004 році були незаконно передані родині колишнього нардепа-зрадника Віктора Медведчука.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, передає Інше ТВ.

Йдеться про ділянки лісогосподарського призначення, оформлені на компанію, кінцевим бенефіціаром якої є його дружина.

Посадовці Київської ОДА та Обухівської РДА у 2004 році перевищили повноваження та всупереч закону змінили цільове призначення лісів, вивівши їх із державної власності без обов’язкового рішення уряду.

Прокуратура подала позов в інтересах держави. Господарський суд Києва задовольнив вимоги, а апеляція залишила рішення в силі.

26 січня 2026 року право власності офіційно повернуто державі.

