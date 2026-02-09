У тих умовах, в яких Україна знаходиться в даний час, вести переговори про припинення війни з РФ, невигідно.

Про це в інтерв’ю DW сказав Роман Костенко, народний депутат від “Голосу”, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, передає Уніан. Він зауважив, що основне питання – це питання територій.

“У української делегації стоїть питання не віддавати території. У росіян стоїть питання забрати ці території”, – зауважив парламентар.

На запитання, як зробити так, щоб мирні перемовини були вигідними саме для України, Костенко наголосив: “В тих умовах, в яких ми є зараз, перемовини є невигідними для України”.

Він додав, що “якщо ми протримаємось до весни, то це вже буде зовсім інший розклад”, адже “вже не буде такого тиску”.

Костенко також підкреслив, що зупинення росіян на полі бою, знищення хоча б 80-90% їхніх дронів в полях, при перетині українських кордонів, “це вже не буде питання “віддайте нам території””.

“Буде зовсім інше, коли буде Україна казати: “А віддайте нам АЕС, а віддайте нам Кінбурнську косу, бо нам потрібно вивільнити порти… Віддайте нам нову Каховку, бо це наша територія, нам потрібно знову відновити греблю”… Це були три ключові точки, які ще раніше, до того, як Росія захотіла забрати територію Донецька, – ці питання завжди були дискусійні”, – сказав депутат.