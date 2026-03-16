-Я знав, що Ормузька протока буде використана як зброя. Я давно усе це передбачив. Насправді я передбачив багато речей. Теракт 11 вересня, підрив веж Всесвітнього торгового центру Усамою бен Ладеном — це я передбачив, —заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з медіа, передає Zn.ua.

Основне з його заяв:

-Я знав, що ми захистимо союзників, якщо це буде потрібно. Але я також знав, що якщо колись допомога знадобиться нам, вони не прийдуть. Я знав це вже давно;

США отримують менше 1% нафти через цю протоку. Деякі країни отримують набагато більше: Японія — 95%, Китай — 90%, а Південна Корея — 35%.

Ми хочемо, щоб вони приїхали і допомогли нам із протокою;

Багато країн повідомили мені, що вже вирушають на допомогу (зокрема, готовність відправити кораблі висловила Естонія — ред.). Дехто у захваті від цього, інші – ні.

Вони сказали мені: «Ми б воліли не втручатися, сер». Я сказав: «Ми захищаємо вас уже 40 років, а ви не хочете втрутитися у дрібне?»;

Якщо через ситуацію, що склалася, нам знадобляться мінні тральщики союзників чи будь-що інше, вони повинні кинутися нам на допомогу, бо ми допомагали їм багато років;

Я думаю, що президент Франції Емманюель Макрон допоможе з Ормузькою протокою.

Але насправді нам ніхто не потрібен. Я роблю це лише тому, що хочу дізнатися, як відреагують союзники;

Ми знищили усі іранські мінні кораблі, їм більше нічим встановлювати міни. Тепер ми маємо справу з паперовим тигром. Ще два тижні тому це не був паперовий тигр, а зараз — так;

(У відповідь на запитання про те, чому тоді США не відкриють протоку негайно): Ми могли б, але для танго потрібні двоє. Супертанкери дуже дорогі — вони можуть коштувати до $2 млрд, судновласники можуть не захотіти ризикувати. Вони мають бути впевнені, що це безпечно.

Самої лише думки про те, що Іран міг встановити міни, достатньо, щоб зупинити судноплавство.