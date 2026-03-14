Нідерландська поліція заарештувала чотирьох чоловіків після того, як у п’ятницю рано вранці в роттердамській синагозі спрацював вибуховий пристрій, що стало останнім у серії нападів на синагоги в Європі та США, пише Bloomberg

Вибух було підірвано близько 3:40 ранку в синагозі на площі ABN Davidsplein, йдеться у заяві голландської поліції. Вибух спричинив коротку пожежу, яка самостійно згасла. Ніхто не постраждав.

Поліція повідомила, що заарештувала чотирьох чоловіків у автомобілі біля сусідньої синагоги, за яким після нападу велося спостереження. Транспортний засіб привернув увагу через «нестабільне водіння», а водій автомобіля відповідав опису одного з винуватців.

Чотирьом підозрюваним від 17 до 19 років. Незрозуміло, чи планували вони напасти на іншу синагогу, повідомила поліція.

За словами поліції, зараз інцидент розслідує «велика команда детективів».

«Я з жахом дізналася про підпал, який стався минулої ночі в синагозі нашого міста», – заявила мер Роттердама Карола Схаутен. «У Роттердамі немає місця антисемітизму, залякуванню, насильству чи ненависті до релігійних громад».

Напад стався невдовзі після того, як синагога в Льєжі, Бельгія, також була пошкоджена внаслідок вибуху, який мер міста Віллі Демаєр назвав «антисемітським актом». У США чоловік загинув у четвер вдень, протаранивши своїм автомобілем вхідні двері синагоги в передмісті Детройта.

У 2024 році голландська поліція заарештувала понад 60 людей після нападу на ізраїльських футбольних уболівальників в Амстердамі після матчу між «Маккабі Тель-Авів» та голландською командою «Аякс». Насильство було засуджено лідерами як Нідерландів, так і Ізраїлю, і це спонукало мільярдера Білла Акмана видалити лістинг своєї Pershing Square Holdings Ltd. з біржі Euronext в Амстердамі.