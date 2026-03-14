Орбан обклеїв весь Будапешт плакатами із Зеленським. Президента України звинувачують у «втручанні» у місцеві вибори та спробі пробитися до ЄС через Угорщину. Одним словом, Зеленський — корінь усіх угорських бід та ворог номер один.

Зовнішню рекламу з президентом України показав Інсайдер.

12 квітня 2026 року в Угорщині відбудуться парламентські вибори. Головна боротьба розгорнеться між правлячою партією Орбана «Фідес» та опозиційною «Тиса», яку очолює Петер Мадяр. Вся передвиборча кампанія Орбана побудована на образі ворога, в якості яких обрані Україна та Зеленський. При цьому розпалювана ненависть стосується уже і українців як таких – “українцям не можна вірити”, “з українцями не можна домовлятися” і таке інше.

Але іноземці, які опиняються зараз в Угорщині, не розуміють, чому всі стовпи там обклеєні Зеленським, і роблять досить несподівані висновки.

“Я не розмовляю угорською, але здається, що Зеленський тут популярний. Мабуть, угорці проголосують за нього і схоже, що він виграє ці вибори, — пише турист з Будапешта”.

