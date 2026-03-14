З такою пропозицією звернулися одразу 8 країн Європейського Союзу.

Автори звернення наголошують, що будь-який в’їзд колишніх російських комбатантів до Шенгенської зони становить потенційну загрозу безпеці всіх країн Шенгенської зони.

Про це інформує RFI Українською, передає Інше ТВ.

За словами президента Литви Гітанаса Науседи, крім його країни, таке рішення вже підтримали лідери Латвії, Естонії, Польщі, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Румунії. Всі вони звернулися з відповідною ініціативою до голови Європейської ради Антоніу Кошта та президентки Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ми вважаємо, що одним із найсерйозніших і найтриваліших ризиків є можливе переміщення колишніх та чинних російських бойовиків до Шенгенської зони. Будь-який в’їзд таких осіб може мати серйозні наслідки для безпеки всіх держав-членів», — зауважив Гітанас Науседа

Раніше, 23 лютого, очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас заявила, що спільно з Європейською комісією триває робота над механізмом заборони в’їзду до Шенгенської зони колишнім російським військовим.

«Разом із Комісією ми докладаємо зусиль, щоб не допустити сотні тисяч колишніх російських солдатів до Шенгенської зони. Ми не хочемо, щоб військові злочинці та диверсанти вільно пересувалися нашими вулицями», — наголосила вона.

