Коли потрапляєш у спальні райони чеських міст, перше враження часто пов’язане не з дизайном або дорогим ремонтом, а з тим, як організовано повсякденне життя і продумано середовище навколо будинків. Більшість будівель у великих містах пережили масштабне оновлення за останні 30 років, що зробило навіть старі радянські “панельки” привабливим варіантом для житла, пише Уніан.

Розберемося, чим квартири в Чехії відрізняються від українських і в чому їх переваги.

Яке буває житло в Чехії – типи та відмінності

У Празі та Чехії в цілому можна виділити три основні типи житлових будівель: сучасні, радянські та історичні (дорадянські). Розглянемо кожен варіант по черзі.

Новобудови

Побудовані з 2005 року, вони складають приблизно п’яту частину ринку. Це сучасні комплекси з ліфтами, підземними паркінгами і високими стандартами енергоефективності.

Таке житло в Празі досить дороге, тому квартири в нових будинках частіше купують в іпотеку або орендують люди, які переїхали до столиці заради роботи. Це схоже на те, як живуть люди в Німеччині, особливо у великих містах.

Втім, не можна точно сказати, скільки коштує житло в Чехії, оскільки все залежить від району і забудовника, але середня ціна квадратного метра в країні перевищує 100 000 крон (200 000 грн), а в Празі може досягати 150 000 крон (300 000 грн).

При цьому в Чехії практично немає новобудов з мінімальними стандартами оздоблення. Будівельні норми і вимоги енергоефективності досить високі, тому проекти з дешевими матеріалами просто не проходять за законодавством.

Їх будують акуратно і майже ніколи не розміщують “в чистому полі” – зазвичай поруч вже є школи, дитячі садки, тротуари і громадський транспорт.

Панельні будинки

Це найбільша частина житлового фонду, що становить близько 45% квартир. Їх активно будували в 1960-1980-х роках, але сьогодні більшість таких будинків модернізовані: утеплені фасади, замінені вікна, відремонтовані дахи, ліфти та інженерні системи. За різними оцінками, близько 90% панельних будинків вже пройшли оновлення.

При цьому ремонт зазвичай фінансують самі власники квартир: будинок бере колективний банківський кредит, а мешканці виплачують його через щомісячні внески до фонду ремонту. Платежі розподіляються пропорційно площі квартири, а термін виплат може становити 10–25 років.

Самі планування при цьому залишаються типовими для соціалістичної епохи – компактні кімнати і невеликі кухні. Але зовнішній вигляд районів значно змінився: утеплені фасади, однакові вікна, нові тротуари, зелені зони, лавочки і упорядковані двори.

Старий житловий фонд

Історичні будинки кінця XIX – першої половини XX століття займають близько чверті житлового фонду. Найчастіше вони знаходяться в центральних і прилеглих районах і теж поступово модернізуються.

За даними статистики, середня площа квартири в Чехії – близько 65 м², а приватного будинку – приблизно 140 м². При цьому країна залишається досить урбанізованою: в окремих будинках живе лише близько 25–28% населення.

Як виглядає звичайне житло в Чехії зсередини

Тепер коротко розглянемо основні характеристики інтер’єру чеських квартир.

Планування санвузлів

У старих будинках і панельних будівлях часто зустрічається роздільний санвузол – окремий туалет і окрема ванна кімната. Така схема з’явилася через економію площі та особливості старих плановок.

У нових житлових проектах використовують об’єднані санвузли, а у великих квартирах нерідко роблять додатковий гостьовий туалет.

Опалення та енергоефективність

За статистикою, близько 90% житла в Чехії використовує різні форми центрального опалення. Приблизно третина квартир підключена до міських систем теплопостачання, а в інших випадках застосовуються індивідуальні газові котли або загальнобудинкові системи.

У країні діє обов’язковий енергетичний сертифікат будівлі – PENB, який показує клас енергоефективності від A до G. Він потрібний при продажу, оренді, будівництві або реконструкції житла і зазвичай діє близько 10 років.

Власність на житло

Після приватизації 1990-х років більшість жителів Чехії стали власниками житла. Зараз структура ринку приблизно така:

близько 72% домогосподарств живуть у власних квартирах або будинках;

приблизно 25–26% населення орендують житло;

соціальна оренда, що субсидується державою, становить всього 1–3 %.

Цікаві факти

Туристів і приїжджих часто дивує, чому в чеських будинках два номери. Пояснюється це поєднанням історичних номерів, що збереглися ще з 18 століття, і сучасної міської навігації. Перша цифра – старий номер будинку, а друга – сучасний.

Своєрідною в Чехії є і система позначення квартир. Наприклад:

2+kk.

3+kk.

Цифра показує кількість кімнат, а kk (kuchyňský kout) означає кухонний кут. Тобто в таких квартирах кухня не виділена в окреме приміщення і часто є частиною вітальні.