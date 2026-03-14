У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора в ніч на 14 березня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по об’єктах військової та логістичної інфраструктури противника на території рф.

Зокрема, уражено нафтопереробний завод “Афіпський” у населеному пункті Афіпський (Краснодарський край, рф). Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки рф.

Зафіксовано влучання по об’єкту з подальшою пожежею на території підприємства.

Крім того, завдано ураження по інфраструктурі порту “Кавказ” у районі Чушки (Краснодарський край, рф). Зафіксовано пошкодження інфраструктури порту.

Обидва підприємства задіяні в забезпеченні російської армії.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Системне ураження військової інфраструктури, підприємств ВПК та об’єктів, задіяних у постачанні російської армії, триватиме до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України.