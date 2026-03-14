Уражено аеродром “Майкоп” у Республіці Адигея рф. Про це повідомили у Генштабі, а також уточнили результати ураження підприємства ВПК “Кремній Ел”.

У рамках протидії застосування оперативно-тактичній авіації противника нещодавно уражено інфраструктуру військового аеродрому “Майкоп” (Республіка Адигея, рф). За попередньою інформацією, є влучання по об’єктах інфраструктури аеродрому.

Крім того, уточнено результати ураження підприємства воєнно-промислового комплексу противника “Кремній Ел” у Брянську.

Зокрема, уражено основний виробничий корпус (виробництво інтегральних мікросхем до балістичних, крилатих та зенітних ракет різних типів). Унаслідок удару виникла пожежа на площі близько 1000 м² з подальшим руйнуванням даху зазначеного корпусу.

️Також, уражено складське приміщення зберігання компонентів для виробництва мікросхем. Площа пожежі становила близько 400 м². Виробництво на підприємстві зупинено орієнтовно на 6 місяців.

Системне ураження військової інфраструктури та підприємств ВПК противника триватиме до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України.