Міжнародна дослідницька група за участю експертів Швейцарського федерального інституту досліджень лісу, снігу та ландшафту (ESL) проаналізувала походження деревини, використаної у скрипках Страдіварі.

Це наймасштабніше дослідження такого роду на сьогоднішній день, пише SWI.

Як повідомляє Національна дослідна рада Італії (Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR) та WSL, вчені вивчили структуру річних кілець деревини від 284 справжніх інструментів. Усього було опрацьовано 314 дендрохронологічних послідовностей, у ряді випадків з одного інструменту бралися та аналізувалися кілька зразків деревини. Результати опубліковані у науковому журналі Dendrochronologia.

Дослідження показує, що якість скрипок визначається не тільки ремісничою майстерністю Страдіварі, а й ретельно відібраною деревиною. Майстер використовував ялинку звичайну (Picea abies), що виросла у високогірних альпійських лісах. Автори приходять до висновку, що він вибирав дерева, що виросли в період так званого мінімуму Маундера (1645-1715 рр.).

Цей період кліматичної історії Землі характеризувався зниженою сонячною активністю та загальним похолоданням. Низькі температури та короткий вегетаційний період уповільнювали зростання дерев. У результаті формувалися тонкі і рівномірні річні кільця, що надавали деревині однорідну структуру і робили її особливо придатною виготовлення резонансних дек.

Дослідження також показує, що подібність послідовностей річних кілець у різних інструментах вказує на використання при виготовленні декількох скрипок дощок, розпиляних з одного і того ж ствола, навіть якщо потім інструменти створювалися не відразу, а в різні роки. На думку авторів дослідження, це свідчить про свідомий та системний відбір майстром свого сировинного матеріалу.

Вдалося виявити і еволюцію характеру роботи Страдіварі. Властивості деревини його ранніх інструментів вказують на різні регіони її походження, що не завжди точно локалізуються. Однак на початку 18 століття ситуація змінилася: у період своєї найвищої художньої та технічної зрілості Страдіварі отримував ялинову деревину майже виключно з долини Ф’ємме у Південному Тиролі, Італія.

