Президент України Володимир Зеленський розповів про те, куди поцілив сьогодні вночі ворог під час ракетно-дронової атаки.

-Зараз у Київській області, на Сумщині, Харківщині, Дніпровщині та Миколаївщині триває ліквідація наслідків масованого російського удару. Залучені всі необхідні служби. Основною мішенню для росіян була енергетика Київського регіону, але є, на жаль, також влучання та пошкодження звичайних будинків, шкіл, цивільних підприємств. Станом на цей час відомо про чотирьох загиблих людей. Мої співчуття всім рідним та близьким. Багато поранених, і люди ще звертаються до медичних працівників.

За цю ніч росіяни застосували близько 430 дронів різних типів і значну кількість ракет. Тільки балістичних було 13, загальне число ракет у цьому ударі – 68. За попередніми даними, 58 із них були збиті нашою системою ППО.

І кожна така ніч російських ударів є нагадуванням для всіх наших партнерів, що системи протиповітряної оборони та ракети для них – це фактично щоденна потреба. Кожна домовленість для постачання ракет не може очікувати – усе треба реалізовувати якнайшвидше.

Наші домовленості для збільшення виробництва ракет ППО – це критичний напрям, і на цьому напрямі потрібно 100 відсотків уваги. Росія буде намагатись скористатися війною на Близькому Сході, щоб зруйнувати більше тут, у Європі, в Україні. Саме тому потрібно свідомо ставитися до реального рівня загрози й готуватися відповідно, а саме: нам у Європі потрібно розвинути такі виробництва ракет для ППО – і особливо проти балістики – та всіх інших необхідних систем, які дозволять реально захищати життя, що б не відбувалося в будь-якій іншій частині світу. Європа здатна забезпечити таку надійність захисту. Дякую всім, хто допомагає!