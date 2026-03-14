Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на 43,7 мільярда євро в межах програми SAFE від Європейського Союзу, проте уряд заявив, що знайде спосіб використати кошти.

Про це пише Washington Post і Громадське.

Нещодавно Навроцький наклав вето на закон, який створює правову базу для отримання 43,7 мільярда євро для інвестицій в оборонну сферу Польщі в межах проєкту ЄС «Безпекові дії для Європи» для спільних інвестицій у європейську оборону.

За його словами, отримання кредиту в іноземній валюті буде невигідним для поляків, які врешті-решт будуть змушені повернути вдвічі більше — ще понад 42,1 мільярда євро додатково, а західні банки на цьому зароблять.

Польський президент заявив, що участь країни в програмі ЄС залишить майбутні покоління поляків із великими боргами й «буде обтяжувати наших дітей та онуків на багато років».

Він також запропонував альтернативу закону, яка передбачає інвестиції в оборону Польщі з використанням національних ресурсів замість європейських кредитів, проте прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав це «нереалістичним».

«Я б ніколи не підписав закон, який уражає наш суверенітет, незалежність, економічну й військову безпеку», — сказав Навроцький.

За словами Туска, заборона президентом закону, який дозволив би Польщі отримати кредит, не завадить уряду скористатися коштами.

Проте він зазначив, що тепер «це буде складніше, повільніше, і буде потрібно набагато більше зусиль, щоб переконати всіх, хто бере участь у цьому проєкті».

«Польща шокована. Люди загадуються над питанням, чи це зрада, робота лобістів чи відсутність здорового глузду», — заявив Туск.

ЄС виділив для Польщі найбільший кредит у сфері оборони в межах програми «Безпекові дії для Європи» (SAFE) загальним розміром 150 мільярдів євро, щоб зміцнити обороноздатність країн блоку на тлі того, як США зменшує свою роль у безпеці континенту.