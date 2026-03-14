Під час чергової масованої атаки Росія застосувала велику кількість крилатих ракет, однак ППО України справилася на відмінно.

Про це в телемарафоні повідомив полковник Юрій Ігнат, очільник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ.

«Сьогодні — черговий такий удар. Близько 500 засобів повітряного нападу. Тут були у нас ракети, які атакують по балістичній траєкторії. Це „Іскандер-М“ або ж „С-400“, а також дві протикорабельні ракети „Циркон“. Зрозуміло, що працювала система „Петріот“. Таким чином, вдалося перехопити більшу кількість балістики або ракет, які атакують по балістичній траєкторії. Далі ми маємо 100% збиття сьогодні крилатих ракет. Це дійсно рідко трапляється, коли 100% ракет, таких як „Х-101“ або ж „Калібр“, вдається перехопити», — сказав він.

З його слів, є теж дуже непогані результати у екіпажів дронів-перехоплювачів, зенітних дронів.

«Значну частину ударних БпЛА вдалося перехопити саме цим інноваційним. Не скажу, що він вже інноваційний, тому що вже весь світ цікавиться цим способом збиття, перехоплення ударних БпЛА. Основний напрямок удару — столиця, Київщина. Тим чином це все летіло в цьому напрямку майже все. Відповідно, є наслідки після такої ворожої атаки», — додав він.