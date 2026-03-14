Europa Nostra вкотре назвала 7 найважливіших для історії та культури місць у Європі, які опинилися під загрозою зникнення.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

На грецькому острові Аморгос під загрозою опинилися село Катапола та руїни стародавнього міста Міноа – унікальний історичний ландшафт, де сліди поселень зберігаються з античних часів донині. Побоювання експертів викликає проект масштабного розширення порту, який може порушити археологічну та природну цілісність цієї території.

В Угорщині увагу експертів привернув водяний млин Фабрі, збудований німецькими переселенцями у XVIII столітті на річці Карасиця. Млин, який тривалий час служив центром сільського життя регіону, зберігає елементи традиційної технології помелу зерна. Але тепер він перебуває в аварійному стані та ризикує зруйнуватися без термінової реставрації.

У Румунії зазнала загрози реформаторська церква Синтемерія-Орлеа — одна з найстаріших кам’яних церков Трансільванії. Вона відома середньовічними фресками XIV-XV століть, проте зараз страждає від підвищеної вологості, тріщин у конструкції та наслідків колишніх невдалих ремонтів.

У Португалії експерти включили до списку пороховий завод Вале-де-Мільясуш — один з найкращих промислових комплексів такого типу, що збереглися в Європі. Тут до початку XXI століття виробляли чорний порох для гірничодобувної промисловості та будівництва, але сьогодні будівлі та обладнання потерпають від руйнування та вандалізму.

На Мальті під загрозою опинилися британські казарми ХІХ століття у форті Шамбре на острові Гозо. Дозвіл на масштабну житлову та готельну забудову передбачає знесення більшої частини цього історичного комплексу, що може призвести до втрати важливої ​​пам’ятки військової та соціально-культурної історії острова.

У Люксембурзі до списку потрапив промисловий об’єкт Блауер-Хол – частина історичного металургійного комплексу в районі Бельваль. Будівля початку XX століття символізує індустріальне минуле регіону, проте зараз потребує реконструкції, щоб його можна було використовувати як суспільний та культурний простір.

У Сербії до списку увійшла броварня Вайферта у місті Панчеве. Заснована в 1722 році, вона вважається найстарішою пивоварнею на Балканах і важливим пам’ятником промислової історії регіону, проте сьогодні перебуває у жалюгідному стані.

Експерти Europa Nostra зазначають, що потрапляння цих місць до списку має привернути увагу влади, інвесторів та місцевих громад. Якщо це станеться, то для кожного пам’ятника створять експертні групи, які підготують рекомендації щодо його збереження та відновлення. Кожен із цих об’єктів може отримати грант у розмірі 10 тисяч євро від Europa Nostra.

Europa Nostra – європейська мережа організацій, які займаються збереженням культурної спадщини Європи.

