Секретний підрозділ – Центр 795, який займається операціями за кордоном, включаючи викрадення та вбивства опозиціонерів.

За даними розслідування The Insider, структуру було створено у грудні 2022 року, вона складається з близько 500 офіцерів ГРУ, ФСБ, ФСТ та КДБ Білорусі. Центр підпорядковується Генштабу, але не входить до структури ГРУ.

Його очолює колишній боєць Альфи Денис Фісенко. Оперативна база розташована у парку “Патріот” на території навчального центру концерну “Калашников”, який контролюється “Ростехом” Сергія Чемезова.

Фінансує Центр сам Чемезов та співвласник «Калашнікова» Андрій Бокарєв. Спочатку Центр був призначений для операцій в Україні, але пізніше його завдання розширилося, включаючи замахи на опозиціонерів та журналістів за кордоном.

Центр 795 створювався як надсекретна і повністю автономна структура, призначена для найважливіших операцій, починаючи від військових операцій в Україні, закінчуючи політичними вбивствами і викраденнями за кордоном. The Insider вдалося ідентифікувати всіх ключових керівників та спонсорів цього центру, встановити його дислокацію та основні напрямки його діяльності. Один із його офіцерів вже заарештований у Колумбії за звинуваченням в організації викрадення кількох супротивників Путіна. Він провалився, тому що використав Google Translate.

