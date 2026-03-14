«Водолаз ДСНС загинув, коли його відправили наловити під кригою риби для керівництва». Із такою інформацією до Запорізького центру розслідувань звернулися колеги загиблого. Їх непокоїть, чи буде покарано керівника, який нібито використовував водолазів, щоб вполювати рибки на вечерю. ЗЦР розбирався у ситуації

Вдень 28 січня до відділу поліції у Запоріжжі зателефонували з пункту ДСНС у Горіховій бухті. Поліцейським повідомили: під час тренування водолаз Віталій Кравчук занурився під кригу та не винирнув.

Трагічний випадок на роботі? Колеги загиблого у це не вірять. На на умовах анонімності вони звернулися до ЗЦР, щоб розповісти свою версію подій. За їхніми словами, ідеться про незаконне використання роботи водолазів для підльодної рибалки.

Така ж версія з’явилася після трагедії в анонімному телеграм-каналі українських ДСНС-ників «Бойкот пожежних України»:

Трагічна загибель водолаза-сапера Віталія Кравчука сталася під час водолазного спуску під лід, який, за наявною інформацією, здійснювався за вказівкою начальника частини для добування водних ресурсів на особисті потреби. Попри серйозність події, офіційна інформація щодо обставин загибелі фактично відсутня.

З телеграм-каналу «Бойкот пожежних України»

За декілька днів цей допис видалили, а на його місці з’явився інший:

Неупереджено: по ситуації з загиблим водолазом в ДСНС Запорізької області проводиться розслідування місцевою прокуратурою також проводиться внутрішнє розслідування. По результатам розслідування можна буде робити якісь висновки. За офіційним коментарем до ГУ області ніхто не звертався.

З телеграм-каналу «Бойкот пожежних України»

Що відбулося?

Поліція, яка прибула до Горіхової бухти, почула дві версії подій. Моторист та водолаз, який вийшов на спуск разом із Віталієм, говорять: були на тренуванні. Це звична частина роботи водолазів-саперів. За безпеку людей у таких випадках несуть відповідальність керівники спусків.

Віталій Кравчук, фото надане родиною

Але колеги загиблого кажуть: 28 січня він не міг бути брати участі у тренувальних спусках, адже щойно завершив добове чергування.

“Для тренувальних спусків роблять наказ на тиждень. Офіцери дивляться, хто протягом тижня буде на роботі і в який кого день залучити. У день смерті спусків у Віталія не було, бо він був залучений напередодні до спусків. Його неможливо було офіційно залучити до тренувальних спусків після добового чергування, він мав іти додому відпочивати. Тому явно офіційного наказу не було. Якихось аварійно-рятувально-пошукових робіт теж не проводилося офіційно”. (Колеги Віталія Кравчука, анонімно).

За словами людей, які звернулися до ЗЦР, усі, крім безпосередніх учасників трагічного спуску, підтвердили: він не був тренувальним.

“Всі решта, інші водолази, керівники спусків казали, як воно є: човен поїхав полювати за рибою, а не виконувати тренувальні спуски”. (Колеги Віталія Кравчука, анонімно).

Така практика, як кажуть ДСНС-ники, була не одноразовою. В частині підводного розмінування періодично віддають усні накази на полювання, і на жаль, деякі хлопці, що мають навички підводних мисливців, не проти. Це оформлюється як тренувальні спуски, які, звісно, не відбуваються під час полювання.

Якщо ця версія вірна, то Віталій Кравчук загинув через незаконний наказ конкретного керівника на занурення без належної підготовки.

Головне, що непокоїть колег і родину Віталія – імовірність, що людина, яка нібито санкціонувала підльодну рибалку, залишиться непокараною. За їхньою інформацією, у лютому начальника частини хотіли звільнити, однак він пішов на лікарняний. Але на роботу повертався.

“Він приїздив до частини у вихідний. Кажуть, він квіти приїхав поливати. До свого старого кабінету. (Повідомлення від колег Віталія Кравчука).

Слідство триває і буде тривати

ЗЦР звернувся за коментарями до головного управління ДСНС у Запорізькій області. Відповідь надіслали нам офіційним друкованим листом. Згідно з ним, управління не може коментувати випадок, оскільки щодо нього триває досудове розслідування.

За наданим ДСНС номером провадження ми знайшли перші ознаки розслідування: поліція порушила провадження за статтею «умисне вбивство». Це типова практика у подібних випадках – далі справу можуть перекваліфікувати за іншою статтею.

В самій відповіді вказується, що справу веде Державне бюро розслідувань, по статтям 272 – “Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, які призвели до загибелі людей”, і 364, “Зловживання службовим положенням з тяжкими наслідками”.

Поліція вже виявила ознаки того, що йдеться не про тренувальний спуск: вночі 29 січня, коли слідчі оглядали місце події, там знайшли підводну рушницю. Крім того, вилучили особисті речі покійного та журнали інструктажів та обліку.

Слідство в такій історії може тривати декілька років.