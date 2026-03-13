Щонайменше шестеро французьких військових поранені унаслідок атаки дрона на спільну базу Пешмерга та французького контингенту в Іраку, повідомляють медіа.

Президент Франції уточнив, що йдеться й про одного загиблого військового і висловив співчуття його рідним та побратимам.

Старший прапорщик Арно Фріон із 7-го батальйону альпійських стрільців із Варса загинув за Францію під час атаки в районі Ербіля в Іраку, — президент Франції Емманюель Макрон.

“Його родині та його побратимам я хочу висловити всю підтримку й солідарність нації.

Кілька наших військових були поранені. Франція поруч із ними та з їхніми близькими.

Ця атака проти наших сил, які з 2015 року беруть участь у боротьбі проти Даєш, є неприйнятною.

Їхня присутність в Іраку здійснюється виключно в межах боротьби з тероризмом. Війна в Ірані не може бути виправданням для таких атак”, – зазначив Макрон.