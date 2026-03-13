Через загострення ситуації на Близькому Сході та подорожчання нафти росія отримує додаткові доходи від експорту сировини. За оцінками Financial Times, російський бюджет зараз заробляє приблизно $150 млн на день понад заплановані надходження. Про це пише УНН.

За перші 12 днів конфлікту доходи росії від нафти збільшилися на $1,3–1,9 млрд. Якщо ціни на нафту збережуться на рівні $70–80 за барель, додаткові надходження до російського бюджету у березні можуть становити $3,3–4,9 млрд.

Після того як США тимчасово дозволили Індії збільшити закупівлі російської нафти, індійські компанії активізували укладання нових контрактів. За даними FT, лише за п’ять днів вони домовилися про постачання приблизно 30 млн барелів – стільки ж, скільки закупили за весь лютий.

Водночас закупівлі нарощують і китайські нафтопереробні заводи. Аналітики зазначають, що у разі затягування кризи Індія та Китай можуть почати конкурувати за російську нафту, ціна якої вже піднялася приблизно до $85 за барель.