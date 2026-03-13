Вчора, 12 березня, під час продовження пленарного засідання 51-ї чергової сесії депутати Миколаївської міської ради одноголосно підтримали рішення про прийняття до комунальної власності нових очисних споруд водопостачання з подальшою передачею їх на баланс МКП «Миколаївводоканал».

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Йдеться про очисні споруди попередньої очистки води, збудовані в межах проєкту будівництва водозабору з річки Південний Буг та магістрального водогону для забезпечення водою міста Миколаєва. Реалізація цього проєкту пов’язана з необхідністю ліквідації наслідків знищення Каховської гідроелектростанції.

Міський голова Олександр Сєнкевич наголосив, що ухвалення цього рішення є надзвичайно важливим для міста:

«Найближчим часом необхідно запускати новозбудовану систему фільтрації, щоб забезпечити безперебійне водопостачання мешканців Миколаєва».

Згідно з рішенням, очисні споруди безоплатно передаються з державної у комунальну власність Миколаївської міської територіальної громади та будуть закріплені за МКП «Миколаївводоканал» для подальшої експлуатації.

