Група з 35 депутатів Європарламенту направила листа президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн із закликом до вжиття заходів щодо Угорщини, яка затримала українських інкасаторів та конфіскувала активи Ощадбанку. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соціальній мережі Х в четвер, 12 березня, пише Коресподент.

У зверненні до фон дер Ляєн депутати висловили “глибоку стурбованість щодо неприйнятних, незаконних і провокаційних дій угорського уряду”, який 5 березня затримав українських інкасаторів і конфіскував активи Ощадбанку.

На думку євродепутатів, позиція Угорщини порушує принципи добросусідства, завдаючи шкоди репутації Європейського Союзу.

“Ми вважаємо цей обурливий і ворожий акт проти України, яка наразі чинить опір російській агресії, захищаючи європейські цінності та свободи… порушенням добросусідських відносин. Такі дії кидають негативну тінь на весь Європейський Союз, оскільки вони не відповідають митним процедурам ЄС та міжнародним правилам перевезення”, – повідомили євродепутати.

Також вони звернули увагу на законодавчі ініціативи угорської владної партії Фідес щодо легалізації конфіскації українських активів, назвавши такі дії “грабежем серед білого дня”.

Депутати наголосили, що Україна має гостру потребу у фінансовій та військовій допомозі для боротьби із російською агресією. Відповідно, дії Угорщини послаблюють спроможність України протистояти загрозам і суперечать принципам європейської солідарності.

Європарламентарі закликали президентку Єврокомісії здійснити необхідні дії для вирішення ситуації, зокрема вимагати від уряду Угорщини повернення вилучених коштів та золота законному власнику – Ощадбанку.

“Ми також очікуємо, що Європейська комісія під Вашим керівництвом проведе ретельну оцінку дій угорського уряду, які є подальшим погіршенням стану верховенства права та ескалацією беззаконня в Угорщині. Ці дії повинні мати чіткі та справедливі наслідки”, – наголосили депутати.

У своєму дописі глава МЗС України подякував депутатам за їхню принципову позицію і наголосив, що безкарність за такі дії недопустима.

“Така рішуча заява відображає принципову позицію Європи щодо захисту верховенства права та наших спільних цінностей. Беззаконня Угорщини перетнуло всі можливі межі, і це необхідно засуджувати, а не терпіти. У цьому контексті ми покладаємося на сильні голоси в Європі, які займуть принципову позицію”, – написав Андрій Сибіга.