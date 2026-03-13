Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 277 620 (+860) осіб
танків – 11 773 (+7) од.
бойових броньованих машин – 24 202 (+5) од.
артилерійських систем – 38 369 (+50) од.
РСЗВ – 1 685 (+4) од.
засоби ППО – 1 331 (+2) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 349 (+0) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 175 139 (+2 071) од.
крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
кораблі / катери – 31 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 83 223 (+189) од.
спеціальна техніка – 4 088 (+0) од.
Дані уточнюються.