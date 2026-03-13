Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) попередив, що підпалить нафтові та газові об’єкти регіону, якщо енергетична інфраструктура та порти Ірану будуть атаковані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

“Ми попереджаємо уряд агресора і всіх його союзників, що найменший напад на енергетичну інфраструктуру і порти Ірану буде супроводжуватися нашою нищівною і руйнівною відповіддю”, – йдеться у заяві КВІР.

З початку операції в Ірані США завдали ударів по більш ніж 5500 цілях на території країни, включаючи понад 60 кораблів.