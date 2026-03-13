З 1 вересня 2026 року стипендії отримуватимуть студенти закладів вищої освіти незалежно від форми власності у розмірі 4 тис. гривень. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Стипендії тепер отримуватимуть студенти закладів вищої освіти незалежно від форми власності. У відповідь на запити студентів уряд врегулював порядок виплат для студентів приватних закладів вищої освіти, які так само навчаються коштом державного замовлення – написала Свириденко.

За її словами, з 1 вересня їм нараховуватимуть академічні стипендії у розмірі щонайменше 4000 гривень. Цьогоріч мінімальна стипендія зросте вдвічі порівняно з 2025 роком.

Кошти для стипендій передбачені бюджетними призначеннями МОН на 2026 рік. Це рішення – приклад взаємодії, коли пропозиції молоді впливають на державну політику і стають реальними рішеннями уряду. Для нас важливо, щоб молодь мала можливості і гідні умови життя та розвитку в Україні – додала Свириденко.