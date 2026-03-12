Кремль планує збільшити кількість танкерів, котрі транспортують нафту під прапором РФ. Рішення продиктоване дедалі частішими прецедентами затримань танкерів “тіньового флоту” країнами Європи та США. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України у четвер, 12 березня, пише Кореспондент.

Також це може свідчити про взаємодію росії з Іраном в контексті координації безпечного проходу суднами “тіньового флоту” зони військового конфлікту на Близькому Сході, додали у відомстві.

У СЗРУ зауважили, що федеральна автономна установа “російський морський регістр судноплавства” (перебуває під санкціями ЄС) найближчим часом планує провести ідентифікацію та огляд близько 80 танкерів з метою їх перереєстрації.

Розподіл танкерів за країнами реєстрації судновласників є таким: Сейшельські острови – 35 суден, Китай – 23 судна, Азербайджан – 13 суден та Самоа – 8 суден. Крім того, є танкери, що належать судновласникам з реєстрацією у В’єтнамі, Індії, ОАЕ та на Маршалових островах.

Збільшення “тіньового флоту” під російським прапором автоматично полегшує РФ завдання впровадити на них агентуру російських спецслужб задля подальшого здійснення розвідувально-диверсійної діяльності проти країн Заходу.

“Особливої актуальності це набуває в Балтійському регіоні, через який забезпечується понад 40% морського експорту російської нафти”, – зауважили у повідомленні.

У відомстві наголосили, що реєстрація танкерів під російським прапором остаточно “розв’язує руки” кремлю в контексті використання таких суден як інструменту гібридних загроз для Європи та інших країн Заходу.