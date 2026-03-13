Американське військове командування повідомило про втрату літака-заправника Boeing KC-135 Stratotanker, який зазнав аварії на заході Іраку.

За інформацією американських військових, інцидент стався в четвер під час виконання завдання в рамках операції.

“Центральне командування США поінформоване про втрату американського літака-заправника KC-135. Інцидент стався в дружньому повітряному просторі під час операції “Епічна лють”, наразі тривають рятувальні роботи.

В інциденті брали участь два літаки. Один із літаків упав на заході Іраку, а другий благополучно приземлився. Це не було наслідком ворожого або дружнього вогню”.

Наразі триває збір інформації про подію, а подробиці буде опубліковано пізніше.

Раніше повідомлялося, що 1 березня, на другий день війни, США втратили три винищувачі F-15E Strike Eagle. Тоді в CENTCOM заявили, що літаки були збиті системою протиповітряної оборони Кувейту внаслідок помилки.