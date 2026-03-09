Вівторок принесе українцям справжнє весняне тепло – повітря місцями прогріється до +15°C. Водночас у деяких областях людей попередили про небезпечні гідрологічні явища.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру.

Згідно з прогнозом спеціалістів, погода по території України впродовж доби 10 березня буде з невеликою хмарністю.

При цьому опадів не передбачається.

Вітер очікується переважно південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря в середньому по Україні:

вночі – від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу;

вдень – близько 10-15 градусів вище нуля.

Дещо прохолодніше – від 6 до 11 градусів за Цельсієм – очікується завтра:

у Карпатах;

у Чернігівській області;

у Сумській області.

По території міста Києва та Київської області погода 10 березня буде також із невеликою хмарністю та без опадів.

Вітер – південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі:

у Києві – від 1 до 3 градусів тепла;

по області – від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.

Температура повітря вдень:

у Києві – близько 13-15 градусів вище нуля;

по області – від 10 до 15 градусів зі знаком плюс.

Згідно з попередженням УкрГМЦ про небезпечні гідрологічні явища, до 11 березня:

продовжуватиметься ріст рівнів води на окремих річках суббасейну Прип’яті (на 0,1-0,3 м);

можливий початковий вихід води на заплаву річки Стохід (пост “Любешів”);

можливе збільшення шару води на заплавах річок Уборть, Горинь та у верхів’ї Прип’яті.

“I рiвень небезпеки – жовтий”, – наголосили спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру.