Сьогодні, 9 березня, близько 18:30, в районі перехрестя вулиць Марка Кропивницького та Громадянської 47-річний чоловік, керуючи автомобілем Skoda Fabia, допустив наїзд на пішоходів, які перетинали проїзну частину в межах нерегульованого пішохідного переходу.

Про це пише Поліція Миколаївської області.

Внаслідок автопригоди двох жінок віком 54 та 55 років із тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу. Нині поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ознаками кримінального правопорушення ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 063 621 46 34 або 102.